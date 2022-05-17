ING Basketbol Süper Ligi çeyrek finallerinin ikinci karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında zorlu rakibi Fenerbahçe Beko’yu ağırladı.

Karşılaşma boyunca 23 üçlük isabeti bulan Frutti Extra Bursaspor, sahasında Fenerbahçe Beko’yu 97-77 mağlup etti.

Bu sonuçla Frutti Extra Bursaspor, seride durumu 1-1’e getirdi. Eşleşmenin kaderini belirleyecek olan 3. ve son maç, 19 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe Beko’nun sahasında oynanacak.