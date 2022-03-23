Frutti Extra Bursaspor: 92 - Valencia Basket: 89

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ryzhyk Borys (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya), Radojkovic Josip

Frutti Extra Bursaspor: Andrews 23, Dudzsnki 23, Metin Türen 4, Hayes 9, Holland 8, Needham 16, Onuralp Bitim 9, Ömer Utku Al,

Valencia Basket: Tobey 14, Xabi 17, Dubljevic 9, Hermannsson 2, Prepelic 14, Ferrando 8, Pradilla 3, Rivero 13, Labeyrie 2, Claver 7, Puerto

1. Periyot: 21-18

Devre: 43-40

3. Periyot: 64-66

5 faulle çıkan: 38.01 Needham (Frutti Extra Bursaspor), 39.52 Rivero (Valencia Basket)