Karşılaşmaya Clemmons ve Ahmet Düverioğlu'nun sayılarıyla hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor karşısında Galatasaray Nef, Caliaro ve Sadık Kabaca'yla etkili olunca 5. dakika eşitlikle (10-10) geçildi. Özellikle 24 saniye sürelerini daha sabırlı kullanan ve topu iyi çeviren Galatasaray Nef, çeyreği 29-23 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte ev sahibi ekibe rahat hücum şansı vermeyen sarı-kırmızılılar, Bost ve Hummer'in ile de skor üretince 14. dakikada farkı çift hanelere (30-41) çıkardı. Baskılı savunmalarla Frutti Extra Bursaspor kötü gidişatı lehine çevirse de soyunma odasına Galatasaray Nef'in 50-45 üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyreğe daha derli toplu bir görüntüyle başlayan Bursa temsilcisi, Dudzinski ve Needham ile sayılar bularak 23. dakikada skoru lehine çevirdi: 53-52. İki takımın da sertlik seviyelerini arttırdığı çeyrekte, hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışan Frutti Extra Bursaspor karşısında Galatasaray Nef set hücumlarını sürdürerek Mcintyre, Mcgee ve Caloiaro ile de sayılar buldu, final periyotuna 74-65 önde gitti.
Son çeyrek çekişmeye sahne oldu. İki takımın da sayı bulmakta zorluk çektiği çeyrekte, seyirci desteğini arkasına alan Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ve Dudzinski'nin etkili oyunlarıyla sayılar buldu ve 36. dakikada farkı 3'e indirdi: 74-77. Ev sahibi ekip, 37. dakikada Onuralp Bitim'in ekstra üçlüğüyle eşitliği (78-78) sağlasa da akabindeki hücumlarla iyi reaksiyon gösteren Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca ve Mcgee ile üç sayılık isabetler bulunca bitime 2 dakika kala skoru 87-78'e getirdi. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren sarı-kırmızılılar, parkeden 93-88 galip ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Semih Vural
Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 18, Dudzinski 16, Ahmet Düverioğlu 7, Clemmons 16, Thornwell, Yiğitcan Saybir 5, Enes Berkay Taşkıran 6, Ömer Utku Al, Auguste 8
Galatasaray Nef: Bost 13, Sadık Emir Kabaca 14, Caloiaro 17, Mcintyre 14, Göksenin Köksal 5, Mcgee 18, Mahir Ağva, Yunus Emre Sonsırma 3, Hummer 7, Muhaymin Mustafa 2
1. Periyot: 23-29
Devre: 45-50
3. Periyot: 65-74
5 faulle çıkan: 35.52 Needham (Frutti Extra Bursaspor)
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