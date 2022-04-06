Frutti Extra Bursaspor: 86 - Buducnost VOLI: 89

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Frutti Extra Bursaspor: Dudzinski 13, Needham 11, Ömer Utku Al 14, Andrews 26, Hayes 6, Metin Türen 2, Onuralp Bitim 14, Birkan Batuk

Buducnost VOLI: Cobbs 21, Micov 2, Barovic 6, Danilo Nikolic 5, Perry 19, Atic 14, Seeley 6, Zoran Nikolic 11, Kuridza 5, Drobnjak, Popovic

1. Periyot: 12-19

Devre: 40- 44

3. Periyot: 68-72

Bursa ekibi daha önce son 16 turuna kalmayı garantilemişti.