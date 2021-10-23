Maça Frutti Extra Bursaspor daha iyi başladı. Müsabakanın 5. dakikasında Bursa temsilcisi farkı çift hanelere kadar çıkarttı: 12-2. Maçın 9. dakikasında Frutti Extra Bursaspor baş antrenörü Dusan Alimpijevic, bir pozisyon sonrasında hakeme itirazlarını sürdürünce diskalifiye edildi. Bu dakikadan sonra daha agresif bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, hücumdaki etkinliğini arttırdı ve 21-18öne geçti. Son pozisyonda Ömer Al'ın pota altından 2 sayılık atışı ve faulü baskete çevirmesiyle yeşil-beyazlı ekip ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.

İkinci çeyrekte iyi oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, 17-0'lık seri yakaladı ve 17. dakika Bursa temsilcisinin 40-26 üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe Beko'nun hücumdaki hatalarını iyi değerlendiren Frutti Extra Bursaspor, soyunma odasına 44-36 üstün girdi.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko daha etkili başladı ve 24. dakikada ilk defa öne geçti: 50-49. Frutti Extra Bursaspor, taraftarının da desteğiyle oyundaki tempoyu artırmayı başardı ve final periyoduna 62-52 önde girdi.

Son periyotta rakibine geri dönüş şansı tanımayan Frutti Extra Bursaspor, sahadan 84-73 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Özge Şentürk

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 21, Needham 5, Metin Türen 10, Andrews 20, Akif Egemen Güven 6, Ömer Utku Al 3, Onur Alp Bitim 13, Heyes 4, Dudzinski 2

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 4, Tarık Biberovic, Guduric 5, Polonara 11, Ahmet Düverioğlu 8, Şehmus Hazer 12, Shayok, İsmet Akpınar 3, Melih Mahmutoğlu, De Colo 18, Bokker 12

1. Periyot: 23-21

Devre: 44-36

3. Periyot: 62-52

Beş faulle çıkan: 38.17 Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko)