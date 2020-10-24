Frutti Extra Bursaspor: 83 - TOFAŞ: 70
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Keseratar, Altuğ Köselerli, Can Mavisu
Frutti Extra Bursaspor: Munford 8, Jones 6, Newman 27, Can Maxim Mutaf 14, Kadji 6, Ömer Can İlyasoğlu, Birkan Batuk 5, Ender Arslan, Oğuz Savaş 11, Metin Türen 6
TOFAŞ: Purcell 9, Berkan Durmaz 3, Berk Uğurlu 7, Simmons 14, Kilpatrick 21, Omot, Batın Tuna 2, White 4, Alihan Demir, Mert Konuk 8, Muhsin Yaşar 2
1. Periyot: 22-27
Devre: 40-42
3. Periyot: 61-56
Karşılıklı basketlerle başlayıp 5. dakikası 9-9 eşitlikle geçilen maçta, Kilpatrick ve Berk Uğurlu ile sayılar bulan TOFAŞ, 7. dakikada 6 sayılık üstünlük yakaladı: 13-19. Rakibinin bu oyununa Can Maxim Mutaf ve Metin Türen'in dış isabetleriyle karşılık veren Frutti Extra Bursaspor, 9. dakikada 22-22 eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda Purcell ve Killpatrick ile üst üste skor üreten konuk ekip, çeyreği 27-22 önde bitirdi.
İkinci çeyreğe iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor, 12. dakikada 27-27 skoru eşitledi. Oğuz Savaş'ın da pota altında devreye girmesiyle skor üretmeye devam eden ev sahibi ekip, 9-0'lık seri yakalayarak bir anda 7 sayıyla öne geçti: 36-29. Orhun Ene'nin aldığı molanın ardından parkeye daha diri bir görüntüyle dönen TOFAŞ, set hücumlarını iyi kullanarak Purcell, White ve Simmons ile sayılar buldu ve farkı kapatıp öne geçerek soyunma odasına 42-40 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte Can Maxim Mutaf ve Newman ile sayılar üreten Frutti Extra Bursaspor'a karşı TOFAŞ, Killpatrick ve Simmons ile isabetli atışlar buldu ve 24. dakika 47-47 eşitlikle geçildi. Dış atışlarda Can Maxim'i, boyalı alanda Kadji'yi iyi kullanan Frutti Extra Bursaspor, yakaladığı 8-0'lık seriyle 27. dakikada farkı 8'e çıkardı: 55-47. Kalan dakikalarda kontrollü oynayan yeşil-beyazlılar, final periyotuna 61-56 önde gitti.
Son çeyreğe hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor, Newman ve Oğuz Savaş ikilisiyle 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 68-58. Farkın açılmasıyla TOFAŞ oyundan iyice düştü ve kalan dakikalarda skor üstünlüğünü vermeyen Frutti Extra Bursaspor, parkeden 83-70 galip ayrıldı.
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