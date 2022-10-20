AA

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Tomic ve Feliz ile etkili olan Joventut Badalona, 6. dakikayı 17-12 üstün geçti. Rakibine özellikle Needham ve Onuralp Bitim ikilisiyle hücumda karşılık veren Frutti Extra Bursaspor, geriden gelerek çeyreği 23-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmadaki sertliği arttırarak rakibini top kayıplarına zorlayan yeşil-beyazlılar, Dudzinski ve Onuralp Bitim'in sayılarıyla 15. dakikada farkı çift hanelere (39-27) taşıdı. Kalan dakikalarda oyuna hakim bir görüntü sergileyen Frutti Extra Bursaspor, soyunma odasına da 47-39 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Bursa temsilcisi, Needham ve Clemmons'un sayılarıyla 23. dakika farkı 12 sayıya yükseltti: 53-41. Ev sahibi ekibin baskılı oyununa karşı Tomic ve Guy ikilisini etkili kullanan Joventut Badalona farkı eritmeyi başarsa da final periyoduna Frutti Extra Bursaspor'un 61-56 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Çeyreğe, Tomic ve Parra ile etkili başlayan İspanya temsilcisi, 32. dakikada skoru lehine çevirdi: 61-62. Bu dakikadan sonra savunmadaki sertliklerin arttığı çeyrekte, iki takım da birbirine üstünlük kurmaya çalışırken son 3 dakikaya Bursa temsilcisinin 70-68 üstünlüğüyle gidildi. Taraftarın desteğini arkasına alarak hücumda ve savunmada ritim bulan Frutti Extra Bursaspor, Needham ve Ahmet Düverioğlu'nun 6 sayılık skor katkısıyla bitime 2 dakika kala farkı 6 sayıya (76-70) yükseltti ve rakip takımı mola almaya zorladı. Moladan konuk ekip istediği gibi dönemeyince Bursa ekibi iyi oyunu sürdürdü ve seyirci desteğini de arkasına alarak parkeden 81-72 galip ayrılmayı bildi.