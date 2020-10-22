ULEB Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Herbalife Gran Canaria, Frutti Extra Bursaspor'u deplasmanda 94-76 yendi.
Frutti Extra Bursaspor bu skorla gruptaki 3. mağlubiyetini aldı. Herbalife Gran Canaria ise 4'üncü maçında 3'üncü galibiyetine imza attı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Herbalife Gran Canaria, Shurna ve Albicy'nin dış atışlardaki yüksek isabetli sayılarıyla henüz 4. dakikada 11-0'lık seri yakaladı: 2-15. Frutti Extra Bursaspor, rakibinin çizginin dışındaki etkili oyununa engel olamayınca çeyrek konuk ekibin 33-18 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Herbalife Gran Canaria, Beiran ve Castello'dan bulduğu sayılarla 16. dakikayı farkı 16'ya çıkardı: 25-41. Özellikle iyi top paylaşımı yapıp son adamı iyi bularak isabetli atışlarına bu çeyrekte de devam eden İspanyol temsilcisi, soyunma odasına 53-33 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte sık sık oyuncu değişiklikleri yapan Frutti Extra Bursaspor, rakibinin etkili oyununa karşılık veremedi. Casttelo, Dimsa ve Beiran'ın hücuma katkısıyla aradaki farkı koruyan Herbalife Gran Canaria, final periyotuna 76-60 üstün gitti.
Son çeyrekte iyi oyunu sürdürüp rakibine skorda geri dönüş şansı tanımayan Herbalife Gran Canaria, 94-76 parkeden galip ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya),Jurgis Laurinavicius (Yunanistan),Denis Hadzic (Hırvatistan)
Frutti Extra Bursaspor: Munford 10, Newman, Can Maxim Mutaf 3, Kadji 12, Metin Türen 10, Ömercan İlyasoğlu 13, Tevfik Akdamar, Jones 6, Ender Arslan 8, Oğuz Savaş 14
Herbalife Gran Canaria: Wiley 6, Albicy 6, Dimsa 16, Shurna 18, Castello 11, Mantero 4, Ferrari 7, Okoye 10, Diop, Burjanadze 5, Beiran 11
1. Periyot: 18-33
Devre: 33-53
3. Periyot: 76-60
5 faulle çıkanlar: 32.33 Castello, 35.44 Wiley (Herbalife Gran Canaria)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!