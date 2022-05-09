Yeşil-beyazlı kulüp, ULEB Avrupa Kupası finalinde Virtus Segafredo Bologna'ya karşılaşacağı maç öncesinde sözleşme yenilediği Onuralp Bitim, Derek Needham ve Dave Dudzinski için Barış Spor Salonu'nda imza töreni düzenledi.
Kulüp Başkanı Sezer Sezgin, törende yaptığı konuşmada, tarihi yolculuk öncesinde hazırlıkları tamamladıklarını ve bugün İtalya'ya gideceklerini söyledi.
Takımın önemli oyuncularıyla final öncesinde sözleşme yenilememenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sezgin, "Kurulduğu günden bu yana Avrupa hedefi olan basketbol takımımız henüz sezon bitmeden yeni sezon için hızlı başlangıç yaptı. Oyuncularımızla sözleşme imzalamaktan mutluyuz. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Tüm Bursaspor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sözleşme imzalayan basketbolculardan Onuralp Bitim, takımıyla sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.
Başta Bologna finali ardından Süper Lig'deki play-off sürecinde büyük başarılara imza atmak istediklerini vurgulayan Bitim, "Büyük başarılara imza atarak bundan sonraki senelerde daha emin adımlarla basketbolda bir marka olduğumuz herkese göstereceğiz. Bu imza hem benim, hem kulübüm hem de taraftarlarımız adına hayırlı olur." dedi.
Needham da "Burada mutluydum ve tekrar gelmek istiyordum. Organizasyonla, şehirle ve teknik ekiple çok iyi bir iletişim yakaladık. Burada 2 sene olmayı gönül rahatlığıyla kabul ettim." dedi.
Dudzinski ise sezonun kalanına odaklandığını ifade ederek, kontratını uzattığı için mutlu olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından basketbolcular 2 yıllık yeni kontrata imza attı.
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