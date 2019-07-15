15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'deki uzantıları için hazırlanan sıcak hava balonu ön inceleme raporunun tamamlanmasının ardından 15 günlük test uçuşu izni verildi.
AA'nın haberine göre gerekli izinlerini tamamlayan Nevşehir'den ilgili sıcak hava balonu firması, test uçuşları için tarihi Frig Vadisi'ndeki İhsaniye ilçesinde ilk sıcak hava balonu uçuşunu gerçekleştirdi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.
"AFYONKARAHİSAR ÜLKEMİZİN ÖNEMLİ BALON MERKEZLERİNDEN BİRİ"
Afyonkarahisar'da alternatif turizmin geliştirilmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Tutulmaz, şöyle konuştu:
"Bugün de sıcak hava balonuyla ilgili bir deneme uçuşu yapıldı. Afyonkarahisar önceden tarihin, mermerin, termalin, sporun ve lezzetin merkeziydi. Artık şehrimiz alternatif turizmin de merkezi olacak. Bunlardan bir tanesi de sıcak hava balonu. Bugün de bu işin ilk denemesini yaparak verim aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte Afyonkarahisar, ülkemizin önemli balon merkezlerinden biri olacak.
Tutulmaz, Afyonkarahisar'a gelecek yerli ve yabancı turistlerin bundan sonra balonla hem tarihi Frigya'yı hem de bölgedeki doğal güzellikleri görebileceğini vurguladı.
"FRİGYA'DA SICAK HAVA BALONU UÇUŞLARI İÇİN YATIRIMA BAŞLAYACAĞIZ"
Firma yetkilisi Halis Aydoğan da Frigya'daki geçmiş yılların meteorolojik verilerini incelediklerini ve bugün de gerekli izinlerin ardından ilk test uçuşunu gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Frigya'nın doğal güzelliğine hayran kaldığını ifade eden Aydoğan, şunları kaydetti:
"Sıcak hava balonu uçuşuna, Emre Gölü de harika bir güzellik katıyor. Şu ana kadar her şey mükemmel geçti. İnşallah ilerleyen süreçte sıcak hava balonu uçuşları bölgede giderek artacak. İlk test uçuşunu gerçekleştiren firma olarak, Frigya'ya sıcak hava balonu uçuşları için yatırıma başlayacağız. Amacımız da yerli üretim sıcak hava balonlarımızla bölgede yerli ve yabancı turistleri ağırlamak."
Emre Gölü etrafında yapılan ilk sıcak hava balonu uçuşu başarıyla tamamlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!