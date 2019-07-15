Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'deki uzantıları için hazırlanan sıcak hava balonu ön inceleme raporunun tamamlanmasının ardından 15 günlük test uçuşu izni verildi.

AA'nın haberine göre gerekli izinlerini tamamlayan Nevşehir'den ilgili sıcak hava balonu firması, test uçuşları için tarihi Frig Vadisi'ndeki İhsaniye ilçesinde ilk sıcak hava balonu uçuşunu gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

"AFYONKARAHİSAR ÜLKEMİZİN ÖNEMLİ BALON MERKEZLERİNDEN BİRİ"

Afyonkarahisar'da alternatif turizmin geliştirilmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Bugün de sıcak hava balonuyla ilgili bir deneme uçuşu yapıldı. Afyonkarahisar önceden tarihin, mermerin, termalin, sporun ve lezzetin merkeziydi. Artık şehrimiz alternatif turizmin de merkezi olacak. Bunlardan bir tanesi de sıcak hava balonu. Bugün de bu işin ilk denemesini yaparak verim aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte Afyonkarahisar, ülkemizin önemli balon merkezlerinden biri olacak.

Tutulmaz, Afyonkarahisar'a gelecek yerli ve yabancı turistlerin bundan sonra balonla hem tarihi Frigya'yı hem de bölgedeki doğal güzellikleri görebileceğini vurguladı.

"FRİGYA'DA SICAK HAVA BALONU UÇUŞLARI İÇİN YATIRIMA BAŞLAYACAĞIZ"

Firma yetkilisi Halis Aydoğan da Frigya'daki geçmiş yılların meteorolojik verilerini incelediklerini ve bugün de gerekli izinlerin ardından ilk test uçuşunu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Frigya'nın doğal güzelliğine hayran kaldığını ifade eden Aydoğan, şunları kaydetti:

"Sıcak hava balonu uçuşuna, Emre Gölü de harika bir güzellik katıyor. Şu ana kadar her şey mükemmel geçti. İnşallah ilerleyen süreçte sıcak hava balonu uçuşları bölgede giderek artacak. İlk test uçuşunu gerçekleştiren firma olarak, Frigya'ya sıcak hava balonu uçuşları için yatırıma başlayacağız. Amacımız da yerli üretim sıcak hava balonlarımızla bölgede yerli ve yabancı turistleri ağırlamak."

Emre Gölü etrafında yapılan ilk sıcak hava balonu uçuşu başarıyla tamamlandı.