Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2018'de Tabiat Parkı ilan edilen Frig Vadisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İhsaniye Kaymakamlığı tarafından yapılan yatırımlarla Türkiye'nin alternatif turizm merkezi olma yönünde ilerliyor.