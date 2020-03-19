Koronavirüs yılın merakla beklenen buluşmasını da vurdu!

Televizyon tarihinin en çok izlenen sit-com dizisi olan 'Friends' ekibinin 16 yıl aradan sonra bir araya geleceği 'özel bölüm' Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

Mayıs ayında yayına başlayacak olan yeni steraming platformu HBO Max için gelecek hafta pazartesi-salı günleri dizinin efsanevi setinde yapılacak çekimler tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle şimdilik mayıs ayına ertelendi.

1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve son bölümden bugüne dünyanın birçok ülkesinde hala sevilerek izlenen dizinin oyuncuları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ın bu özel bölüm için adam başı 2.5 milyon dolar alacağı söyleniyordu.

HBO Max, Friends'in tüm bölümlerinin 5 yıllık yayın hakkı için 425 milyon dolar ödemişti.