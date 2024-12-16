'Freud'un İnsanları', destek için Kıbrıs'ta
Onur Büyüktopçu ile Kimya Gökçe Aytaç'ın sahnelediği 'Freud'un İnsanları' destek için Kıbrıs'a gitti
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Bir yılda 120 kez seyircilerle buluşan, Onur Büyüktopçu ile Kimya Gökçe Aytaç'ın sahnelediği 'Freud'un İnsanları' destek için Kıbrıs'a gitti. Kıbrıslı polis Burak Sağlam, 2019'da Monaco da Fitness kategorisi Dünya 3 cüsü olmuştu.
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Genç polis geçirdiği üzücü kaza sonucu ağır bir omurilik yaralanması yaşadı ve yatağa mahkum kaldı. Burak Sağlam, kök hücre tedavisi ile tekrar hayallerine kavuşabilecek.
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Onur Büyüktopçu ve Kimya Gökçe Aytaç, genç polisimizin sağlığına kavuşabilmesine destek olabilmek için, 14 Aralık 2024 YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, 15 Aralık 2024 Girne Oda Tiyatrosunda Kıbrıslı sanat severlerle buluştu.
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