'Freud'un İnsanları', destek için Kıbrıs'ta

Bir yılda 120 kez seyircilerle buluşan, Onur Büyüktopçu ile Kimya Gökçe Aytaç'ın sahnelediği 'Freud'un İnsanları' destek için Kıbrıs'a gitti. Kıbrıslı polis Burak Sağlam, 2019'da Monaco da Fitness kategorisi Dünya 3 cüsü olmuştu.