Öğrenci taşıyan midibüs sokağı savaş alanına çevirdi: Ölü ve yaralılar var
Elazığ'da fidan dikim etkinliğinden dönen öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı, sokak savaş alanına döndü. Kontrolden çıkan midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 aracı biçip parktaki ağaca çarparak durdu. Kazada çoğunluğu öğrenci 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'i kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı
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Elazığ'da öğrencileri taşıyan midibüsün freni patlaması sonucu meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araç hurdaya dönerken, çok sayıda kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i kurtarılamadı.
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Kaza, Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Harput Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Yurtbaşı Belde Belediyesi'ne ait midibüsün, iddiaya göre, seyir halindeyken freni patladı.
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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüs, bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç ile otomobile çarptı.
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Hafif ticari aracı bir süre önünde sürükleyen midibüs, bölgede bulunan bir parka girip ağaca çarparak durabildi.
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Kazada hafif ticari araç sürücüsü ağır olmak üzere çoğunluğu öğrenci toplam 27 kişi yaralandı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Aslan Ülgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Bilginoğlu, kaza sonrası savaş alanına dönen sokağa gelerek incelemelerde bulundu.