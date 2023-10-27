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        Haberler Gündem Trafik Öğrenci taşıyan midibüsün freni patladı, sokak savaş alanına döndü - En son haberler

        Öğrenci taşıyan midibüs sokağı savaş alanına çevirdi: Ölü ve yaralılar var

        Elazığ'da fidan dikim etkinliğinden dönen öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı, sokak savaş alanına döndü. Kontrolden çıkan midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 aracı biçip parktaki ağaca çarparak durdu. Kazada çoğunluğu öğrenci 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'i kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:15
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          Elazığ'da öğrencileri taşıyan midibüsün freni patlaması sonucu meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araç hurdaya dönerken, çok sayıda kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i kurtarılamadı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Kaza, Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Harput Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Yurtbaşı Belde Belediyesi'ne ait midibüsün, iddiaya göre, seyir halindeyken freni patladı.

        • 3

          Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüs, bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç ile otomobile çarptı.

        • 4

          Hafif ticari aracı bir süre önünde sürükleyen midibüs, bölgede bulunan bir parka girip ağaca çarparak durabildi.

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          Kazada hafif ticari araç sürücüsü ağır olmak üzere çoğunluğu öğrenci toplam 27 kişi yaralandı.

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          Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Aslan Ülgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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          Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Bilginoğlu, kaza sonrası savaş alanına dönen sokağa gelerek incelemelerde bulundu.

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