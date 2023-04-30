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TIR şoförünün feci sonu! Onarım sırasında altında kaldı

Kütahya'da, fren sistemi arızalanan TIR'ı onarmaya çalışırken dorse altında kalan şoför, hayatını kaybetti

Giriş: 30.04.2023 - 16:29 | Güncelleme: ABONE OL
Freni boşalan TIR'ını onarırken altında kaldı
AA

Kütahya'da, arızalanan TIR'ın dorsesinin altında kalan şoför Enes Bayram (22), yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarından seyir halinde olan bir TIR'ın fren sistemi kilitlendi. Bunun üzerine TIR şoförü Enes Bayram, arızayı gidermek için aracı yol kenarına güçlükle çekebildi.

Fren sistemini onaran Bayram, TIR'ın altında bulunduğu esnada freni boşalan TIR'ın hareket etmesi sonucu dorse kısmının altında kalarak ağır yaralandı. Ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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