Freni boşalan TIR, ortalığı birbirine kattı

AA

Osmaneli ilçesi Haceloğlu Mahallesi Seyit Ali Çağlayan Caddesi'nde park halindeki 34 CVJ 958 plakalı TIR, geriye doğru hareket ederek park halindeki ticari taksi, otomobil ve kamyonete, ardından apartman duvarına çarparak durdu.

Gürültüyle panik yaşayan bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi. El freninin boşalması sonucu hareket ettiği belirtilen TIR, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. AA'nın haberine göre; kaza sonucu kamyonet kullanılamaz hale gelirken TIR ile diğer 2 araç ve binada hasar oluştu.