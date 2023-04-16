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Çankırı'da freni boşalan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Çankırı’da freni boşalan hafriyat kamyonu çarptığı beton pompası taşıyan kamyonla 10 metre yükseklikten yol inşaatı alanına düştü. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Giriş: 16.04.2023 - 18:46 | Güncelleme: ABONE OL
Freni boşalan kamyonun şoförü öldü
İHA

Çankırı'da, freni boşalan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, il merkezi çevreyolunda meydana geldi. G.Ş. (60) idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, freninin boşalması neticesinde köprü onarım çalışmasının bulunduğu alandaki beton pompası taşıyan kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan her iki kamyon da yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat alına düştü. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü G.Ş. hayatını kaybetti. Kaza sırasında inşaat alanında bulunan T.G. (41) ise yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

G.Ş.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Hafriyat kamyonu ve beton pompası taşıyan kamyonun kaldırılması için iş makinesi ile çalışma başlatıldı.

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