Freni boşalan kamyon dehşet saçtı!

DHA

Düzce'de park halindeki kamyon, freni boşalınca taksi durağına çarparak şarampole yuvarlandı. Kamyonun taksi durağını yıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kalıcı Konutlar 3. Bölge'de meydana geldi. Mehmet Kayaoğlu, kullandığı kamyonu Kalıcı Konutlar Camisi'nin yanına park ederek, cuma namazına gitti. Bu sırada freni boşalan kamyon, rampadan ilerleyerek taksi durağına çarpıp, şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kamyonun taksi durağını yıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.