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Freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı

Kırıkkale'de freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı

Giriş: 23.11.2022 - 20:39 | Güncelleme: ABONE OL
Freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı
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DHA

DHA'nın haberine göre, kaza, saat 17.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Hasandede Köyü kavşağında meydana geldi.

Murat A. yönetimindeki kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Şaban T. kontrolündeki otomobile arkadan çarparak, 260 metre sürükledi.

Kazada, otomobil sürücü Şaban T. ile araçta bulunan Raziye T., Fatma Y. ve Sebahat K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraflar, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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