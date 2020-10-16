FreeBuds Pro, Watch GT 2 Pro ve Watch Fit, uluslararası basından 9 ödül kazandı

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Huawei'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Huawei Watch GT 2 Pro ve Watch Fit’i değerlendiren Trusted Reviews sitesi, her iki ürüne de "Editörün Tavsiyesi" ödülünü vererek, Watch GT 2 Pro için, "Huawei Watch GT 2 Pro güzel görünüyor, iyi üretilmiş ve sunduğu takip hizmetlerini ise iyi yapıyor. Pil ömrü kesinlikle en iyiler arasında. Güzel görünümlü bir akıllı saat. Daha önce görmediğimiz sayısız egzersiz seçeneği ve üst düzey malzemelere odaklanan bir akıllı saat." değerlendirmesini yaptı.

Watch Fit için ise, "Sıradan kullanıcılar için ve giriş seviyesi sporcular için Fitbit ve Garmin gibi önemli rakiplerle eşleşen çekici bir cihaz. Genel olarak, bu fiyatın güzel göründüğünü söyleyeceğim seçkin birkaç sağlık takipçisinden biri. Huawei Watch Fit, ücretsiz rehberli egzersiz programlarının eklenmesi sayesinde evden formda kalmak isteyen herkes için sağlam bir giriş seviyesi fitness takipçisi." yorumunda bulunuldu.

- "FreeBuds Pro, Huawei telefon kullanıcıları için doğal bir öneri"

Huawei FreeBuds Pro'yu inceleyen ve Editörün Seçimi ödülüne layık gören Android Authority sitesi, ürüne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"FreeBuds Pro'nun en önemli geliştirmesi, kulak kanallarınızı dış seslerden izole eden silikon kulak uçlarıdır. Bu, aktif gürültü engellemenin (ANC),açık tasarım FreeBuds 3'ten çok daha iyi çalışmasını sağlar. FreeBuds Pro, Huawei telefon kullanıcıları için doğal bir öneri. Önce ürün kalitesi gelir; ve FreeBuds Pro bunu sağlıyor”

Huawei Watch Fit'e de Ekibin Seçimi ödülüne layık gören sitenin yorumu, "Huawei Watch Fit, birçok pahalı Huawei Watch'un sağladığı temel işlevlerin çoğunu sunuyor, ancak çok daha az parayla. Güvenilir fitness takibi, mükemmel pil ömrü ve iyi performans sağlıyor. Lite OS, ekran düzeni ve navigasyona zaten çok aşinayım, bu yüzden buradaki deneyimi oldukça beğendim." oldu.

PocketNow sitesi de hem Huawei FreeBuds Pro hem de Watch GT 2 Pro'ya Editörün Seçimi ödülü verdi.

FreeBuds Pro için, “"Mükemmel ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme, iyi pil ömrü ve genel kullanıcı deneyimi sunduğu için çok yönlü HUAWEI FreeBuds Pro, en iyi ANC gerçek kablosuz kulaklıklar için Editörün Seçimi'dir." ifadelerini kullanan PocketNow, Watch GT 2 Pro için ise “HUAWEI, birinci sınıf malzemeler kullanarak, ana kalp atış hızı sensörünü yükselterek ve kablosuz şarj rahatlığını ekleyerek Watch GT 2 Pro'yu bir sonraki seviyeye taşıdı. Mükemmel fitness özelliklerine ve aşırı pil ömrüne sahip şık ve birinci sınıf bir akıllı saat." yorumunda bulundu.

Huawei FreeBuds Pro'ya incelemelerinde 5 yıldız veren Stuff ise "Size eşi benzeri olmayan bir ses deneyimi sunmak için bir dizi sensörle dolu. Huawei’nin en yeni FreeBuds Pro’larını kullanmak rüya gibi. Rahat ve hafifler, iyi görünüyorlar ve gürültü engelleme inanılmaz derecede iyi çalışıyor."değerlendirmesinde bulundu.



Editörün Tavsiyesi ödülünü veren Android Central ise FreeBuds Pro için "Hareket kontrollerinin kullanımı oldukça kolay ve birçok rakibine göre daha fazla işlevsellik sunuyor." ifadelerine yer verdi.