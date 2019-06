İngiliz rock grubu Queen'in efsanevi solisti Freddie Mercury'nin 1985'de Time müzikali için kaydedilmeye başlanan, 1986 yılında yayınlanan Time Waits For No One adlı şarkının piyano ile prova edilirken alınmış eski hali ortaya çıktı.

Freddie Mercury'nin yakın arkadaşı ve müzisyen Dave Clark perşembe günü BBC Radio 2'de şarkıyı seslendirdi.

Clark yaptığı açıklamada "İlk kaydettiğimizde sadece Freddie ve piyano ile denemiştik, tüyleri diken diken eden sihirli bir şeydi. Sonrasında şarkıyı kaydederken 48 farklı ses ekleyerek Abbey Road’da hiç denenmemiş bir teknik denedik, sonrasında da arka vokalleri ekledik. Sonuç muhteşemdi ama her zaman orijinal provada daha farklı bir şeyler olduğunu hissediyordum" şeklinde konuştu.

"Freddie şu anda bu şarkının yayınlanmış olmasını bir şekilde görmüş olsa çok sevinir" diyen Clark, orijinal versiyonun yıllar sonra, 2017'de bulduğunu ekledi.