Fred ve Dzeko'dan karşılıklı övgüler

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Fred'in takıma dönmesini değerlendiren Dzeko, "Sahada olduğu zaman onun orada olduğunu hissediyorsunuz, Fred büyük bir oyuncu. Fred'i çok özledik. Fiziksel olarak daha da üzerine koyacaktır. Kolay değil. 1 ay boyunca sakat olmak kolay değil. Fred'in bugün oyunu, daha altını ve süre olarak daha azını bekliyordum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ MAÇI BÜYÜK MAÇ"

Son olarak gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine değinen Dzeko, "Galip gelmek çok önemliydi. Önümüzde birkaç gün dinlenme fırsatı olacak. Beşiktaş maçı, büyük bir maç. İyi oyuncuları var. O maça kadar olan süreyi iyi değerlendireceğiz ve o maça da en iyi şekilde hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

"DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Sakatlığını atlatıp geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Fred, "Galibiyet için çok mutluyum. İyi oynadık. Geri döndüğüm için de mutluyum. Uzun süre sahalardan uzak kaldım. Zorlu bir süreçti. Sağlık ekibiyle birlikte çok çalıştık. Geri döndüğüm için, galip geldiğimiz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"DZEKO BİZİM LİDERİMİZ"

Ayrıca Dzeko'nun performansını överken, "Edin Dzeko çok katkı sağlıyor. Çok kaliteli biri ve liderimiz. Hepimizi destekliyoruz. Hep birlikte çalışmaya edeceğiz. Ona daha fazla pas vermek ve Dzeko'yu gol kralı yapmak en büyük hedefim." dedi.