Fred varsa sorun yok
Fenerbahçe, Fred'in oynadığı maçlarda puan kaybetmiyor. Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı oyuncunun forma giydiği 20 maçın hepsini kazandı
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Fenerbahçe'de sezon başında Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı yıldızın yerini kimse dolduramıyor. Kısa süre içinde taraftarların sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki futbolcunun forma giydiği maçları sarı lacivertliler kayıpsız atlatıyor.
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Fenerbahçe orta sahada iki yönlü futboluyla göz dolduran Fred'in oynadığı 14'ü lig toplam 20 maçın hepsini kazandı. Brezilyalı oyuncunun çeşitli nedenlerde sahada yer almadığı karşılaşmalarda ise Kadıköy ekibi puan kaybediyor.
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Fenerbahçe, Fred'in Lig'de sakatlığından dolayı forma giyemediği Trabzonspor maçını 3-2 kaybederken, Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.
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Başarılı oyuncunun kırmızı kart cezalısı olduğu Galatasaray karşılaşması ise 0-0 sona erdi. Fenerbahçe, tecrübeli futbolcunun Avrupa Konferans Ligi'nde forma giymediği maçlarda Ludogorest'e 2-0, Nordsjaelland'e de 6-1 mağlup oldu.
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Kadıköy ekibi, Fred'in yokluğunda sadece ligdeki Vavacars Fatih Karagümrük ve İstanbulspor karşılaşmalarını kazandı.
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Sarı lacivertli kulübün 9 milyon 700 bin avro bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağladığı Brezilyalı orta saha, 20 maçta 6 asiste imza attı.
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