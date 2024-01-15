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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred varsa sorun yok - Fenerbahçe Haberleri

        Fred varsa sorun yok

        Fenerbahçe, Fred'in oynadığı maçlarda puan kaybetmiyor. Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı oyuncunun forma giydiği 20 maçın hepsini kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:27
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        • 1

          Fenerbahçe'de sezon başında Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı yıldızın yerini kimse dolduramıyor. Kısa süre içinde taraftarların sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki futbolcunun forma giydiği maçları sarı lacivertliler kayıpsız atlatıyor.

        • 2

          Fenerbahçe orta sahada iki yönlü futboluyla göz dolduran Fred'in oynadığı 14'ü lig toplam 20 maçın hepsini kazandı. Brezilyalı oyuncunun çeşitli nedenlerde sahada yer almadığı karşılaşmalarda ise Kadıköy ekibi puan kaybediyor.

        • 3

          Fenerbahçe, Fred'in Lig'de sakatlığından dolayı forma giyemediği Trabzonspor maçını 3-2 kaybederken, Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

        • 4

          Başarılı oyuncunun kırmızı kart cezalısı olduğu Galatasaray karşılaşması ise 0-0 sona erdi. Fenerbahçe, tecrübeli futbolcunun Avrupa Konferans Ligi'nde forma giymediği maçlarda Ludogorest'e 2-0, Nordsjaelland'e de 6-1 mağlup oldu.

        • 5

          Kadıköy ekibi, Fred'in yokluğunda sadece ligdeki Vavacars Fatih Karagümrük ve İstanbulspor karşılaşmalarını kazandı.

        • 6

          Sarı lacivertli kulübün 9 milyon 700 bin avro bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağladığı Brezilyalı orta saha, 20 maçta 6 asiste imza attı.

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