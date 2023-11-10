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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred takımla birlikte çalıştı - Fenerbahçe Haberleri

        Fred takımla birlikte çalıştı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlıktan dönen Fred ise antrenmanda yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 19:08
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        Fred takımla birlikte çalıştı
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        Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün Ludogorets ile oynanan maçta ilk 11’de görev alan oyuncular günün tek antrenmanını rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Öte yandan sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred takımla birlikte antrenmana katıldı.

        Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan sarı-lacivertlier, aynı gün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Adana’ya hareket edecek.

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