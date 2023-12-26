FRED SÜPER KUPA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Fred'e, "müsabaka hakemine yönelik hakareti" nedeniyle 3 maç men cezası verdi. Brezilyalı futbolcu ayrıca 39 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan aynı maçta ikinci sarı karttan kırmızı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a ise 2 maç men cezası ve 78 bin TL para cezası verildi.