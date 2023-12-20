Fred, Süper Kupa maçında oynayabilecek mi?

Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Fred, kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Fred, bu kırmızı kartı nedeniyle ligde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde formasından uzak kalacak.

Brezilyalı yıldızın, ligdeki Galatasaray derbisinin yanı sıra Süper Kupa'da sarı-kırmızılılara karşı forma giyip giyemeyeceği de gündeme geldi.

Futbol Disiplin Talimatı'na göre; direkt kırmızı kartlardan doğan cezalar 4 maçın altında olursa cezalar sadece kendi kategorisinde değerlendiriliyor. Bu durumda Fred, Kayserispor maçındaki kırmızı kartı nedeniyle PFDK tarafından 4 maç ve üzeri ceza almazsa, Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.