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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred formasına kavuştu - Fenerbahçe Haberleri

        Fred formasına kavuştu

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları Nordsjaelland müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:55 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:55
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        Fred formasına kavuştu
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        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Nordsjaelland maçında ilk 11'de oynattığı isimlerden İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi yedek soyundururken, Ryan Kent'i kadroda değerlendirmedi.

        62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'yu sahaya sürdü.

        Sivasspor karşısında kalede yine Dominik Livakovic'e şans veren Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta ikilide Miguel Crespo ile Fred Rodrigues yer alırken, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic oynadı. Kartal, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.

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        Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Emre Mor, Joshua King, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.

        Fred döndü

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız orta sahası Fred Rodrigues, EMS Yapı Sivasspor maçıyla yeniden sahalara döndü.

        Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda 5 maçı kaçırmıştı.

        30 yaşındaki oyuncu, 5 maçın ardından Sivasspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

        Ferdi 11'de

        Fenerbahçe'nin milli beki Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçına yetişti.

        Sakatlığı sebebiyle Nordsjaelland mücadelesinde forma giyemeyen Ferdi, 1 maç aranın ardından yeniden 11'de görevlendirildi.

        Zajc yetişmedi

        Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc, Sivasspor maçına yetişemedi.

        Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük ve Nordsjaelland karşılaşmalarında yer almayan Sloven oyuncu, Sivasspor maçında da kadroya alınmadı.

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        Djiku, Serdar ve Mert Hakan'a zaman engeli

        Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, kadroda yer almadı.

        Son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giyen ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Djiku, sakatlığını atlatmasına rağmen hazır olmaması sebebiyle kadroya dahil edilmedi.

        Djiku'nun yanı sıra Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş da uzun süreli sakatlıktan çıkmaları gerekçesiyle kadroya alınmadı.

        6 eksik

        Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra henüz hazır olmayan Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş kadroya dahil edilmedi.

        Öte yandan Ryan Kent, teknik ekip tercihiyle 21 kişilik kadroya giremedi.

        Taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

        Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı.

        Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

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        Rıza Çalımbay tribünde takip etti

        Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmayı tribünden takip etti.

        Çalımbay, önümüzdeki hafta derbide konuk edeceği Fenerbahçe'yi yerinde izledi.

        Sivasspor'da 3 isim kadrodan çıkarıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Modou Barrow, Emrah Başsan ve Gerson Rodrigues'in sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.

        Modou Barrow arka adalesindeki yırtık, Emrah Başsan sağ alt adalesinde yırtık ve Gerson Rodrigues adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmesi gerekçeleriyle kadroya alınmadı.

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