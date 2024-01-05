Fred'e sürpriz bir talip çıktı
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred'e sürpriz bir talip çıktı! Brezilya basını Guaiba Esporte'de yer alan habere göre; Internacional, Fred'i transfer etmek istiyor. İşte detaylar
- 1
Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli isimlerinden biri olan Fred'e sürpriz bir talip çıktı. Brezilya basını Guaiba Esporte'de yer alan habere göre; Internacional, Fred'i transfer etmek istiyor.
- 2
Brezilya'nın köklü takımı olan Internacional'in kısa süre içinde sarı lacivertli takımın kapısını çalması bekleniyor.
- 3
Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia da Internacional'e transfer olmuştu.
-
- 4
Sarı lacivertli takım, Fred'i yaz transfer döneminde 9.74 milyon euroya kadrosuna kattı.
- 5
Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 19 milyon euro. Fenerbahçe ile 18 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 6 asist yaptı.