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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred'e sürpriz bir talip çıktı - Fenerbahçe haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Fred'e sürpriz bir talip çıktı

        Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred'e sürpriz bir talip çıktı! Brezilya basını Guaiba Esporte'de yer alan habere göre; Internacional, Fred'i transfer etmek istiyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 12:07 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:07
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        • 1

          Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli isimlerinden biri olan Fred'e sürpriz bir talip çıktı. Brezilya basını Guaiba Esporte'de yer alan habere göre; Internacional, Fred'i transfer etmek istiyor.

        • 2

          Brezilya'nın köklü takımı olan Internacional'in kısa süre içinde sarı lacivertli takımın kapısını çalması bekleniyor.

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          Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia da Internacional'e transfer olmuştu.

        • 4

          Sarı lacivertli takım, Fred'i yaz transfer döneminde 9.74 milyon euroya kadrosuna kattı.

        • 5

          Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 19 milyon euro. Fenerbahçe ile 18 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 6 asist yaptı.

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