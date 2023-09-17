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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: “Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum” - Fenerbahçe Haberleri

        Fred: “Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum”

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, takım olarak çok çalıştıklarını ve doğru yolda olduklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:36 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:36
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        "Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum"
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        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Fred, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım arkadaşlarını tebrik etti. Bugün 3 puan almanın önemli olduğunu belirten 30 yaşındaki oyuncu, “Takımımın gösterdiği performanstan dolayı çok mutluyum. Bizler açısından zor bir maç oldu. Çünkü rakibimiz kaliteli bir takım. Maç içerisinde geriye de düştük ama maçı çevirmesini bildik. Tabii ki maç içerisinde bazı hatalar yaptık. Bu hataları düzelteceğiz ama bizim için en önemli şey savaşmaya devam etmek ve 3 puan almaktı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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        “Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum”

        Her maçı kazanmak için çalıştıklarını belirten Fred, “Bizim adım adım gitmemiz gerekiyor. 10 maç güzel bir başlangıç yaptık. Her maç üzerine koyarak gelişmeye devam ettik. Çok çalışıyoruz, her maçın farklı bir hikayesi var. Her maç zor geçiyor. Çünkü Fenerbahçe’ye karşı oynayan takımlar her zaman kazanmak istiyorlar. Bu yüzden bizim elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu iyi başlangıç için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ama savaşmaya, her maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor” dedi.

        “Takımda çok fazla kaliteli oyuncumuz var"

        Sarı-lacivertli takımın elde ettiği 10 maçlık galibiyet serisi için mutlu olduklarını da dile getiren Brezilyalı futbolcu, cümlelerini şöyle tamamladı:

        “Takımda yer alan her oyuncunun forma için savaşması gerekiyor. Kim oynarsa oynasın bu takım için elinden geleni yapıyor. Takımımızda çok fazla kaliteli oyuncumuz var. 10 maç yenilmedik, bunun için çok mutluyuz ama takımca çok çalışarak yolumuza devam etmek istiyoruz.”

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