Fred'den paylaşım: Herkes bize karşı - Fenerbahçe Haberleri

Fred'den paylaşım: Herkes bize karşı - Fenerbahçe Haberleri

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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred, Kayserispor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Brezilyalı yıldız, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından, "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kayserispor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

BRANCO'NUN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ise Kayserispor karşılaşmasının ardından, "Her şeye ve herkese karşı" şeklinde paylaşım yaptı.