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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred'den paylaşım: Herkes bize karşı - Fenerbahçe Haberleri

        Fred'den paylaşım: Herkes bize karşı

        Süper Lig'deki Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Fred mücadele sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 20.12.2023 - 21:18
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        Fred: Herkes bize karşı
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        Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred, Kayserispor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

        Brezilyalı yıldız, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından, "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" şeklinde bir paylaşım yaptı.

        Kayserispor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

        BRANCO'NUN PAYLAŞIMI

        Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ise Kayserispor karşılaşmasının ardından, "Her şeye ve herkese karşı" şeklinde paylaşım yaptı.

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