Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Doğukan Özkan" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2000 doğumlu kaleci Doğukan Özkan ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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