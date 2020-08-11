Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Dever Orgill" başlığıyla yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." denildi.

Orgill, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 5 gol kaydetmişti.