33. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ghacha, ceza yayı üzerinde ceza alanı sağ çaprazındaki Floranus'a pas vermek istedi. Araya giren Cerem Talha Dinçer'in müdahalesiyle kale alanı üzerinde topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar, meşin yuvarlağı kaleci Bekir Sevgi'nin önde olduğu pozisyonda filelere gönderdi: 1-0.
69. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Amilton'un ceza sahasında topla buluşturduğu Ghacha, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
80. dakikada Kutay Yokuşlu'nun Ghacha'nın ceza sahasında müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada penaltı atışını kullanan Mustafa Erdilman, topu ağlara gönderdi: 3-0.
85. dakikada ev sahibi ekip dördüncü golü buldu. Amilton'un şutunda kaleci Bekir Sevgi'den dönen topu ceza alanı içinde önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar, karşılaşmada kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0.
Karşılaşmayı 4-0 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, 5. tura çıktı.
Öte yandan, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, kırmızı-beyazlıların 19 yaş altı takımından Emir Aydın ile Ege Bilsel'e kupa maçında forma şansı verdi. İlk 11'de sahaya çıkan 17 yaşındaki Emir Aydın A Takım'la çıktığı ilk resmi maçında 45 dakika, Ege Bilsel ise 8 dakika süre aldı.
Stat: Antalya
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi Karadoruk
Fraport TAV Antalyaspor: Diogo, Floranus, Naldo, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Emir Aydın (Dk. 46 Güray Vural), Erkan Eyibil (Dk. 46 Amilton), Hakan Özmert (Dk. 46 Poli), Mevlüt Han Ekelik (Dk. 72 Mustafa Erdilman), Ghacha (Dk. 82 Ege Bilsel), Gökdeniz Bayrakdar
Amed Sportif Faaliyetler: Bekir Sevgi, Cerem Talha Dinçer (Dk. 78 Çağatay Yılmaz), Ercan Çapar, Hüseyin Güngör (Dk. 73 Cenk Kaplan), Oğuz Çetinkaya, Bünyamin Yürür, Kutay Yokuşlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Denis Taşkesen (Dk. 79 Yunus Tarhan), Mervan Çelik (Dk. 66 Mansur Çalar), Okan Deniz
Goller: Dk. 33 ve 85 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 69 Ghacha, Dk. 81 Mustafa Erdilman (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 80 Yunus Tarhan (Amed Sportif Faaliyetler)
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