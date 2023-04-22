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Fransız sendika Cannes Film Festivali düzenlendiği sırada elektrikleri kesmekle tehdit etti

Fransa'da yürürlüğe giren emeklilik reformuna karşı olan Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolunun, Cannes Film Festivali'nin elektriğini kesmekle tehdit ettiği belirtildi.

Giriş: 22.04.2023 - 02:30 | Güncelleme: ABONE OL
Fransız sendika Cannes Film Festivali düzenlendiği sırada elektrikleri kesmekle tehdit etti
AA

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeyi yatıştırmaya yönelik "100 günlük" eylem planı sözüne karşılık CGT'nin enerji kolu, yasalaşan emeklilik reformunun uygulanmaması talebiyle "100 günlük eylem ve öfke" temalı plan açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, birçok önemli etkinliğin "karanlıkta kalabileceği" konusunda uyarıda bulunularak, "Mayıs'ta istediğini yap! Cannes Film Festivali, Monako Grand Prix, Roland Garros turnuvası, Avignon Festivali karanlıkta kalabilir." ifadesine yer verildi.

EMEKLİLİK REFORMU

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Macron, hafta başında ülkeyi yatıştırmaya yönelik "100 günlük" eylem planından bahsetmişti.

Fotoğraf: AA

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