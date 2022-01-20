Fransız savaş uçakları Yunanistan'a geldi

AA / HABERTURK.COM

Yunanistan'ın Fransa'dan sipariş ettiği Rafale tipi savaş uçaklarının ilk teslimatı yapıldı.

Atina'nın toplam 24 adet temin etmesi planlanan Rafale tipi Fransız savaş uçaklarının ilk 6'sı, Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı.

İniş sırasında düzenlenen törende konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ilk teslimatın siparişten 16 ay sonra yapıldığına dikkati çekerek 6 uçaklık ikinci teslimatın 2022 içinde ve diğer teslimatların da 2023 ve sonrasında yapılacağını belirtti.

Miçotakis, 'Rafale tipi savaş uçaklarının, tüm bölge için daha iyi ve daha barışçıl bir gelecek için kalkışa hazır' olduğunu söyledi.

Eylül ayında Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron savunma anlaşması imzalamıştı. Bu kapsamda Yunanistan, Fransa'dan 3 milyar euro değerinde 3 yeni fırkateyn satın aldı.