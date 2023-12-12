Fransız sanatçıdan Hatay'daki bahçeye kardeşlik eseri
Fransız sanatçı Saype, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da ortadan ikiye bölünen zeytin bahçesine kardeşlik eseri yaptı
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Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da ünlü Fransız Arazi Sanatçısı Saype, dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde enkaz üzerine 700 metrekare alanda dev eser çizmişti.
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Sanatçı aynı kardeşlik eserini kömür ve tebeşirle bu kez de depremde devasa yarık oluşan zeytin bahçesine çizdi.
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Saype, Samandağ'ın Çubukçu Mahallesi'ndeki 5 dönümlük zeytinlikte devasa yarığın yanına iki elin birbirini tutuğu kardeşlik eserini yaptı.
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750 metrekare alanda doğal pigmentlerden oluşan eserin “Hatay’da Duvarların Ötesi” projesi çerçevesinde birlik ve beraberlik için yapıldığı belirtildi.
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