Fransız profesörden dini değerlere yönelik alerjinin entelektüel hata olduğu eleştirisi

Marx, Le Monde gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Fransa'da İslam'a karşı sembolik bir savaş başlatma dürtüsünün arttığını belirtti.
Fransa Cumhuriyeti'nin tehdit olarak gördüğü dini olgulara sivil hayatta yer verme şeklinin bu dürtüye katkı sağladığını kaydeden Marx, Avrupa'daki diğer ülkelerde Fransa'daki kadar önyargılar bulunmadığına işaret etti.
Samuel Paty'nin öldürülmesinden sonra, Toulouse ve Montpellier kentlerinde otellerin duvarlarına Charlie Hebdo karikatürlerinin yansıtıldığını, bazı kişilerin bu karikatürleri tüm okullarda sergilemek istediğini hatırlatan Marx, bunun İslam dünyasında Fransa karşıtı gösteriler ve boykot çağrılarıyla karşılık bulduğunu anımsattı.
- Dini mensubiyeti "Cumhuriyet" karşıtlığı görme hatası
Marx, Paty'nin öldürülmesine verilmek istenen tepkinin anlaşılır olduğu ancak dini hakaret içeren resimlerin binalara yansıtılarak ve inananları şok ederek tepki verme şeklinin meşru olmadığını vurguladı.
Karikatürlerin saldırgan ve agresif imgeler olduğunun altını çizen Profesör Marx, bu nedenle karikatürlerin sadece isteyenlerin görebileceği kitap, gazete gibi yerlerde sergilenebileceğini, herkese açık yerlerde gösterilmesinin uygun olmadığını savundu.
Marx, dini olguları kültürün yekpare bir parçası olarak kabul etmenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Dine karşı bu ulusal alerji, entelektüel ve siyasi bir hata. Dini mensubiyetin en küçük dışa vurumunu 'Cumhuriyet' karşıtlığı olarak görmek, dinlerin kültürel ve duygusal boyutunu örtbas etmek, bizleri teröristlerin faydalandığı aşırılıklara ve yanlış anlaşılmalara maruz bırakır."
William Marx, dinlerin mevcudiyetinin geçmiş ve şimdinin temel olgusu olduğuna dikkati çekerek, "Geleceğimiz ancak böyle bir olgunun varlığını ve saldırgan olmayan, herkesi hoş gören, barışçıl, diğer bir deyişle 'tam seküler' bir kamusal alanın kutsallığını kabul ederek inşa edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!