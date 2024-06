Fransız oyuncu Anouk Aimee hayatını kaybetti

ANOUK AIMEE KİMDİR?



Gerçek adı Françoise Sorya Dreyfus olan Anouk Aimee, 27 Nisan 1932’de Paris’te doğdu. Henüz 14 yaşındayken 'The House Under the Sea' filminde küçük bir rol üstlendi. Sonrasında filmdeki karakteri 'Anouk'u takma ismi olarak kullanmaya başladı. Birçok filmde boy gösteren ünlü isim, "A Man and a Woman" filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterildi.