Fransız müzisyen ayı saldırısında öldü!

Fransız müzisyen Julien Gauthier doğa seslerini kaydetmek için Kanada'da yaptığı yolculuk sırasında bir ayının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

44 yaşındaki müzisyenin arkadaşları Gauthier'in ölümünü doğrularken, polisten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayı saldırısının Tulita köyü yakınlarında bir kampta gerçekleştiği bildirildi.

Gauthier, biyolog arkadaşı Camille Toscani ile birlikte Kanada'danın kuzey batısında bir yolculuğa çıkmıştı. Gauthier ve Toscani'nin biyolojik çeşitliliğiyle bilinen bölgede Fort'tan Inuvik'e kadar 1600 kilometrelik yolu katetmeyi planladıkları ifade edildi.

Gauthier bu yolculukta yeni çalışmalarında kullanabileceği doğa seslerini kaydetmeyi umuyordu.

Le Parisien'e konuşan biyolog Toscani, ayının gece saatlerinde kamplarına girdiğini ve Gauthier sürükleyerek götürdüğünü söyledi.

Kanada polisi kötü hava koşulları nedeniyle Gauthier'in bedeninin ertesi gün alınabildiğini belirtirken, soruşturma kapsamında öldürülen iki ayının üzerinde testler yapılarak saldırıdan sorumlu olup olmadıklarının belirleneceğini söyledi.

Bölgede çok sayıda ayı türünün yaşadığı bilinse de insanlara yönelik saldırılar oldukça seyrek gerçekleşiyor. Olayın ardından bir açıklama yapan Kanada Doğal Kaynakları Sözcüsü Megan Wohlberg, bölgede son 20 yılda sadece 4 ölümcül hayvan saldırısı gerçekleştiği bilgisini paylaştı.