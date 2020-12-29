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Fransız moda devi Pierre Cardin, Paris yakınlarındaki Neuilly'de tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında hayatını kaybetti.

1922'de İtalya'da doğan Cardin, henüz çocuk yaştayken ailesiyle birlikte Fransa'ya göçmüştü.

Kendi moda evini 1950'de kuran Cardin, sonraki yıllarda markasını bir küresel moda imparatorluğuna dönüştürerek moda endüstrisine yön veren isimlerden biri olmuştu.

Şık tasarımları kitlelerle buluşturan isimlerden biri olarak kabul edilen Fransız tasarımcı, erkekler için balıkçı yaka kazakları ve kadınlar için tek parça dar kıyafetleri popüler hale getirmişti.

Cardin, 1960'lı ve 70'li yıllarda Uzay Çağı temalı fütüristik tasarımlarla öne çıkan isimlerden biri olmuştu.