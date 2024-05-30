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        Haberler Dünya Fransız meclisinde Filistin bayrağı açtığı için men cezası alan milletvekili AİHM'ye başvurdu

        Fransız meclisinde Filistin bayrağı açtığı için men cezası alan milletvekili AİHM'ye başvurdu

        Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Milletvekili Sebastien Delogu, 28 Mayıs'ta Ulusal Meclis'te Gazzelilerle dayanışma amacıyla Filistin bayrağı açtı. Bu hareketi sebebiyle 15 gün meclisten men cezası alan Delogu, AİHM'ye başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:58 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:58
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        Filistin bayrağı sebebiyle AİHM'ye başvurdu
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        Fransız Ulusal Meclisi'nde Filistin bayrağı açtığı için meclisteki görevlerinden 15 günlüğüne men edilen muhalif milletvekili Sebastien Delogu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.

        Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Bouches-du-Rhone milletvekili Delogu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "sömürgeleştirilmiş ve katledilmiş bir halkın bayrağını açtığı için" yaptırıma uğramasının "otoriter rejime yakışır" bir durum olduğunu kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini işaret ederek "Barış sesleri ölmekte olan bir gücün yasaklarına, çağırmalarına ve şiddetine maruz kalıyor." ifadesine yer veren Delogu, Filistin bayrağı açtığı için 15 gün Ulusal Meclisten men edilmesine ilişkin AİHM'e başvurduğunu belirtti.

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        Delogu, "Soykırıma ortak olan Fransa, bizim Fransamız değil." ifadesini kullandı.

        Fransız Ulusal Meclisinde 28 Mayıs'ta yapılan oturuma, Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine ara verilmişti.

        Delogu, bu hareketi nedeniyle 15 gün meclisten men cezası almıştı.

        *Haberin görseli Sebastien Delogu'nun X hesabından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #Filistin
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