DS, Türkiye'deki beşinci showroomunu Antalya’da hizmete açtığını bildirdi. Türkiye'de Koluman Monde Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilen ransız premium otomobil markasının İstanbul’da iki, Ankara ve İzmir’deki showroomlarından sonra Antalya’nın Lara semtinde 500 metrekarelik 2 katlı showroomun faaliyete geçtiği kaydedildi.
Verilen bilgiye göre, “DS Automobiles Antalya" adıyla Akdeniz Bölgesi'ne hizmet vermeye başlayan markanın Türkiye’deki yatırımları 2022 yıllarında farklı şehirlerde devam edecek.
Markanın “lüks” stratejisine paralel olarak Antalya Lara’da açılan beşinci showroomunda, DS-7 beğenilere sunulurken, 2022 yılının Ocak ayından itibaren hibrit versiyonuyla birlikte DS 9 ile DS 4 de model gamı içindeki yerini alacak.
Koluman Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, pandemi döneminin etkilerinin halen sürmekte olduğu bu dönemde çip krizinden doğan tedarik sorununu diğer markalar kadar çok yaşamadıklarını belirterek, "İstediğimiz araç sayısına yakın bir oranda DS modeli tedarik ediyoruz. Bulunurluk sorunları ve döviz kurlarının dalgalı bir seyir izlemesine rağmen Antalya showroomu ile yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni showroomumuzla birlikte yıl sonunda geçen yıldan daha fazla satış adedine ulaşacağız. DS önümüzdeki yıl bu yıla oranla 2 kat fazla satış adedine ulaşacak" dedi.
Öte yandan, DS geçtiğimiz günlerde de DS 7 Crossback modelinin sınırlı sayıda üretilen özel serisi Ligne Noire'ı Türkiye'de satışa sunmuştu.
Ligne Noire'da, DS modellerinde kullanılan krom süslemeler yerini parlak siyah süslemelere bırakırken, 19 inç ölçüsünde siyah renkli hafif alaşım jantlar da diğer versiyonlardan farklılaşıyor. Otomobil, 225 beygir benzinli ve 130 beygir dizel motorlu seçenekleri ile bayilerde yerini almış durumda.
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