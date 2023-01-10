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Fransız kaleci Lloris milli takımı bıraktı

Fransız kaleci Hugo Lloris, kaptanlığını yaptığı Fransa Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıkladı.

Giriş: 10.01.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
Fransız kaleci Lloris milli takımı bıraktı
AA

Lloris, Fransız L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, "Bayrağı nasıl teslim edeceğinizi bilmeniz gereken bir zaman gelir. Düşüşü beklemek yerine zirvede bırakmayı tercih ettim. Eşim ve çocuklarımla daha fazla zaman geçirmeye ihtiyacım olduğunu da hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa formasıyla 2018'de dünya, 2021'de de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki file bekçisi, 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ise final oynadı.

Lloris, Fransa Milli Takımı'nda en fazla maça çıkan (145 kez) ve en fazla kaptanlık yapan (121) futbolcu unvanlarını elinde tutuyor.

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