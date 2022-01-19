Fransız kadın Fas'ta bıçaklı saldırıya uğradı

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fas'ın Tiznit kentinde 15 Ocak'ta 78 yaşındaki bir kadın Fransız vatandaşının bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

Fransız terörle mücadele savcısının ve Fas'ın Rabbah savcısının terör soruşturması açtığı belirtildi.