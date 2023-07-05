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Fransız hükümeti, gösterilerde kamusal alanda 23 bin 878 noktanın kundaklandığını açıkladı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan olaylı protestolarda şu ana kadar kamusal alanda 23 bin 878 noktanın kundaklandığını belirtti.

Giriş: 05.07.2023 - 19:11 | Güncelleme: ABONE OL
Fransız hükümeti, gösterilerde kamusal alanda 23 bin 878 noktanın kundaklandığını açıkladı
AA

Darmanin, 27 Haziran'da patlak veren ve günlerce polis müdahalesiyle bastırılmaya çalışılan gösterilere ilişkin Senato komisyonuna ifade verdi.

Gösterilerin ilk gününden bu yana, kolluk kuvvetlerine ait 273 binanın ve 105 belediye binasının kundaklandığını aktaran Darmanin, 168 okul ile 17 siyasi yöneticiye yönelik saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Darmanin, kamusal alanda ise 23 bin 878 noktanın kundaklandığı bilgisini paylaştı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da gösteriler kapsamında Paris civarında birçok kentte yerel saat 18.00'den 06.00'ya kadar polise dron kullanma izni verildiği duyuruldu.

FRANSA'DA ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Fotoğraf: AA

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