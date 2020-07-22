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HaberlerFutbolFransa

Fransız futbolcu Pierre-Gabriel'in arabası yakıldı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Stade Brest'te forma giyen Ronael Pierre-Gabriel'e saldırı düzenlendi

22.07.2020 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL
Ronael Pierre-Gabriel

Stade Brest Kulübünden yapılan açıklamada, Almanya ekibi Mainz 05'ten kiralanan 22 yaşındaki oyuncunun, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya maruz kalarak yaralandığı ve aracının tamamen yakıldığı belirtildi.

Açıklamada, Fransız emniyetinin olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve aynı bölgede son dönemde benzer saldırıların yaşandığı kaydedilerek, "Bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz. Bu süreçte futbolcumuza her yönden tam destek vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.

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