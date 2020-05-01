Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Dijon'da forma giyen Florent Balmont, 40 yaşında futbol bıraktı.

Instagram hesabından açıklama yapan Fransız oyuncu, "Emekliliğimi mayıs sonununda oynadığım son maçın ardından açıklamayı düşünüyordum ama gelişen olaylar aynısını düşünmüyor. Kariyerim sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Balmont, kariyerinde 615 maça çıktı ve 21 gol attı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önce ertelenen Ligue 1'de, daha sonra kalan maçlar oynanmadan sezonun tamamlandığı açıklanmıştı.