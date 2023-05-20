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Haberler Otomobil

Fransız elektriklilere güç takviyesi

Citroën, C segmentindeki tamamen elektrikli modelleri ë-C4 ve ë-C4 X'te güç güncellemesine gitti. Yapılan açıklamaya göre, 115 kW (156 HP) güç sunan yeni elektrikli motor ve geliştirilmiş enerji yoğunluğuna sahip yeni 54 kWsa batarya kombinasyonu WLTP döngüsünde 420 km’ye varan menzile ulaşan her iki otomobil de, artan batarya kapasitesi ile şarj süresinde değişim yaşamadı. Verilen bilgiye göre, Fransız elektrikli modellerin 100 kW hızlı şarj (DC) ile 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabildikleri kaydedildi

Giriş: 20.05.2023 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
Fransız elektriklilere güç takviyesi
HABERTURK.COM

Citroën, c-segment elektrikli modelleri ë-C4 ve ë-C4 X'te güncelleme yaptığını duyurdu.
Fransız markadan yapılan açıklamaya göre, her iki otomobilde de ilk versiyona kıyasla menzillerin yaklaşık yüzde 17 artarak 360 km’den 420 km’ye çıktığı bildirildi.

Yeni 54 kWsa batarya ve 115 kW (156 HP) güç üreten daha verimli motorlara kavuşan Fransız elektrikli modellerde 100 kW hızlı şarj işlevi çok yönlü kullanım sunuyor.

Sabit mıknatıslı senkron elektromotor yerini 115 kW veya 156 beygir gücünde hibrit senkron elektromotora (HSM) bırakıyor. Bu nedenle 15 kW (20 HP) ek güç sağlanmış oluyor. Motor ayrıca ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üretiyor.

Yeni 54 kWsa batarya, daha önceki batarya paketine göre 4 kWsa ek kapasiteye sahip. 102 hücre ve 17 modülden oluşan kompakt batarya, hızlı şarj için sıvı termal sisteme ve standart bir ısı pompasına sahip.

EN ÜST DONANIMDA GELECEK

Yüksek voltajlı lityum iyon batarya, yüzde 60 nikel, yüzde 20 manganez ve yüzde 20 kobalt yerine yüzde 80 nikel, yüzde 10 manganez ve yüzde 10 kobalt olmak üzere daha yüksek nikel oranına sahip. Bu da daha iyi enerji yoğunluğu ve daha uzun batarya ömrü sağlıyor.

ë-C4 ve ë-C4 X’in yeni elektromotoru tüm kullanım gereksinimlerine ve şarj çözümlerine uyumlu olarak standart tek fazlı 7,4 kW entegre şarj cihazıyla donatılıyor. Ayrıca ë-C4 ve ë-C4 X, 100 kW hızlı şarj (DC) ile 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor.

115 kW (156 HP) elektrik motor ve yeni 54 kWsa batarya, hem ë-C4 hem de ë-C4 X modellerinde en üst donanım seviyesi olan Shine Bold ile sunulacak.

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