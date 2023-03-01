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Fransız efsane futbolcu Just Fontaine hayatını kaybetti

İsveç'teki 1958 FIFA Dünya Kupası'nda 13 gol atan Fransız efsane futbolcu Just Fontaine, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Giriş: 01.03.2023 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL
Fransız efsane futbolcu Just Fontaine hayatını kaybetti
İHA

İsveç'te düzenlenen 1958 FIFA Dünya Kupası'nda 13 gol atarak Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Fransız futbolcu Just Fontaine, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Fontaine'in eski takımı Reims, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, eski yıldız futbolcunun vefat ettiğini duyurdu.

RERKORU HALA KIRILAMADI

Just Fontaine’nin 1958 yılında elde ettiği rekor ise hala kırılamadı. Söz konusu organizasyonda 6 maçta 13 gol kaydeden Fontaine, hala tek Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu konumunda yer alıyor.

Fransa, 1958 Dünya Kupası'nın yarı finalinde 17 yaşındaki Pele'nin forma giydiği Brezilya'ya 5-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

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