HABERTURK.COM / Ajanslar

Fransa'nın LCI kanalında canlı yayın bağlantısı yapan Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi Prof. Dr. Jean Paul Mira ve Araştırma Direktörü Prof. Dr. Camille Locht, yayın sırasında skandal sözlere imza attı.

Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısının korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılması için yapılan araştırma ve denemeler hakkında konuşan doktorlar, sosyal medyadan büyük tepki topladı.

Aşı denemeleri ile ilgili yorum yapan Doktor Mira, "Bu araştırmaları maskenin, tedavinin, yoğun bakımın olmadığı Afrika'da yapamaz mıyız? Tıpkı AIDS araştırmalarında olduğu gibi. Veya hayat kadınları üzerinde deneyemez miyiz? Çünkü onlar daha fazla hastalanmaya yatkın, korunmuyorlar. Ne düşünüyorsunuz?" dedi.

Doktor Locht'tan da skandal sözlere destek geldi. Locht, "Evet haklısınız. Zaten bu araştırmanın paralelinde Afrika'da bir araştırma yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından doktorlar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Söylemleri "emperyalist düşünce" olarak nitelendiren kullanıcılar arasında Afrika kökenliler tarafından "Biz atalarımız gibi ezilmeyiz, gereken cevabı sert şekilde veririz" yorumları yapıldı.

DROGBA: AFRİKA TEST LABORATUVARI DEĞİL

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, bir Fransız televizyonunda yer alan "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Afrika'da denenebileceği" yönündeki ifadelere tepki gösterdi.

Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Afrikalıların kobay olarak görülmesinin "iğrenç" olduğunu belirten Drogba, Afrikalı liderlerin vatandaşlarını koruması gerektiğini kaydetti.

Drogba, "Dünya ekonomisine darbe vuran ve nüfusu kırıp geçiren bu çılgın virüsten kendimizi kurtaralım." ifadesini kullandı.

ETO'O VE DEMBA BA'DAN TEPKİ

Afrikalı yıldız futbolcular Samuel Eto'o ve Demba Ba, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların Afrika'da denenmesi gerektiğini söyleyen iki Fransız doktora sert tepki gösterdi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Senegal asıllı Demba Ba, Twitter hesabından, Fransa'da bir televizyon kanalında iki Fransız doktor arasında geçen diyaloğun videosunu "Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoşgeldiniz." yorumuyla paylaştı.

Kamerunlu Eto'o da, Demba Ba'nın paylaşımına verdiği cevapta, doktorları eleştirdi.

Eto'o, "Afrika sizin oyun alanınız değil." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada doktorların açıklamaları ırkçı olarak nitelenmiş, sömürgeciliğin devam ettiği yorumları yapılmıştı.